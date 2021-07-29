/642929/الأهلي-ينفي-صلته-بالبيان-الثلاثي-الصادر-من-قنوات-أون-تايم-سبورت

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا، ينفي في خضمه صلته بالبيان الثلاثي الصادر صباح اليوم الخميس من قنوات "أون تايم سبورتس، والأهلي والزمالك".

ويستعرض دوت الخليج نص بيان النادي الأهلي، بعد نفى موقفه من البيان الثلاثي الصادر من قنوات “أون تايم سبورت” صباح اليوم الخميس.

وجاء نص البيان كالتالي:

"مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته.

وبناءً عليه فإن ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه، خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة، في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الآخرين".

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب أسوان.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 53 هدفا و استقبلت شباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً وتلقت شباكهم 47 هدفاً آخر.