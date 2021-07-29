/642928/تصريحات-مثيرة-من-موسيماني-على-تأجيل-الدوري-ماذا-قال

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تعليقه على تأجيل مباريات الدوري الممتاز مشيرا أن الهدف الذي أحرزه والتر بواليا في مباراة فريقه أمام أسوان، أنهى المباراة لصالح الأحمر.

وقال موسيماني : " كنا مستممتعين بالمباراة أمام أسوان ، وأستطعنا التسجيل لإستغلال ثغرة فتح الخطوط نتيجة تقدم المنافس للتسجيل".

وواصل: " العصبية المتواجدة في الفريق بسبب عدم تأمين المباراة ، وعند تسجيلنا للهدف الثاني ، قام فريق أسوان بالتقدم للإمام لتقليص الفارق ، ويجب أن نكون سعدا لأننا حققنا الثلاث نقاط".

تصريحات مثيرة من موسيماني

وتابع :"هدف بواليا قضى على أسوان وهذا السيناريو يحدث لنا في كل مباراة وأستطعنا استغلال مساحات زهرة الجنوب في الدقائق الأخيرة بإحراز الهدف الثالث وهي مثلها مثل آخر 3 مباريات خاضها الأهلي".

وعن تألق كهربا وبواليا، قال: " صبرت على كهربا في ٣ مباريات متتالية وأستطاع اليوم التسجيل ، وأنا لدي ثقة كاملة في خطط الهجوم".

وعلق موسيماني على تأجيل الدوري قائلا : "آخر مرة علقت على الموضوع كان هناك غرامة علي من جانب المسئولين، لذلك أرفض التعليق".

نجح الأهلي بتسجيل الهدف الاول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق محمود كهربا، من خلال حسين الشحات أرسل تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لكهربا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على الطائر على يسار الحارس عمر رضوان.

أهداف المباراة

سجل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها محمد شريف بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني داخل الشباك.

أهداف الأهلي وأسوان في الدوري

ضرب أصحاب الأرض فريق أسوان في الدقيقة الـ 85 عن طريق إيمانويل إيجبتور، من خلال عرضية داخل منطة جزاء الأهلي وينجح فيها أسوان بتسجيل الهدف الاول لهم في اللقاء والعودة في نتيجة المباراة.

جاء والتر بواليا بالهدف الثالث للنادي الأهلي في اللقاء في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتده، ومراوغة ولا أجمل لمدافع أسوان وحارس المرمى.