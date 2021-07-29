/642927/موسيماني-راحة-سلبية-لثلاث-أيام-لـ-لاعبي-الأهلي

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على أسوان بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في إطار مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري.ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب أسوان.

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان

نجح الأهلي بتسجيل الهدف الاول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق محمود كهربا، من خلال حسين الشحات أرسل تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لكهربا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على الطائر على يسار الحارس عمر رضوان.

سجل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها محمد شريف بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني داخل الشباك.

أسوان يعود للمباراة

ضرب أصحاب الأرض فريق أسوان في الدقيقة الـ 85 عن طريق إيمانويل إيجبتور، من خلال عرضية داخل منطة جزاء الأهلي وينجح فيها أسوان بتسجيل الهدف الاول لهم في اللقاء والعودة في نتيجة المباراة.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المبارلاة الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الغنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق في الوقت بدل الضائع من المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 53 هدفا و استقبلت شباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً وتلقت شباكهم 47 هدفاً آخر.