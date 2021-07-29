صور.. السفير محمد عرفى يلتقى الرئيس الجيبوتى قبيل انتهاء مهمته فى البلاد

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وأشاد الرئيس الجيبوتى خلال اللقاء بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة إستراتيجية بين مصر وجيبوتى، وهو ما تجلى بالأخص فى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضى، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى جيبوتى.
والتقى السفير المصرى برئيس الوزراء عبد القادر كامل والذى قام بتسليمه الوسام، معبراً عن امتنانه وتثمينه لجهد ونشاط السفارة المصرية على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأعرب السفير المصرى عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على مواصلة السفارة المصرية مساعيها المستمرة لتطوير العلاقات المصرية الجيبوتية فى شتى المجالات.
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