صور.. احتفال السفارة المصرية فى البوسنة والهرسك بذكرى 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أقامت سفارة جمهورية مصر العربية فى البوسنة والهرسك حفل استقبال بمناسبة الذكرى 69 لثورة الثالث والعشرين من يوليو، وحضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين فى سراييفو بالإضافة إلى بعض قيادات وزارة الخارجية، ورئيس قوة الاتحاد الأوروبى للبوسنة والهرسك.





كما شارك فى الاحتفال عدد من رجال الأعمال وممثلى شركات السياحة ورؤساء المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية ورؤساء تحرير الصحف البوسنية، ومديرة مكتب منظمة الهجرة الدولية فى سراييفو، وجمع من أبناء الجالية المصرية. وألقى السفير ياسر سرور، سفير جمهورية مصر العربية لدى سراييفو، كلمة أثناء الحفل رحب فيها بالحضور مثمناً القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى دعمتها ثورة يوليو، كما تم تناول العلاقات المصرية البوسنية وما تشهده من تطورات إيجابية، مبرزاً أن الاحتفال بذكرى الثورة يأتى متزامنا مع مرور خمسة وعشرين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبوسنة والهرسك.

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