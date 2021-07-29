فيديو.. أحمد الطاهرى: عشرية النهضة السوداء أدخلت تونس فى دوامة الفوضى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى، أحمد الطاهرى، إن المظاهرات فى تونس، لم تكن ضد حركة النهضة الإخوانية، عضو التنظيم الدولى للإرهاب، ولكنها كانت لفشل هذا التنظيم فى إدارة تونس، مشيرا إلى أن عشرية النهضة السوداء أدخلت تونس فى دوامة الفوضى.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "إدارة حركة النهضة أعطت وعود بالعدل والرخاء والمساواة واحترام حقوق المرأة، والمحصلة فشل سياسى واقتصادى واستبداد وعمليات اغتيال، ومنها محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، بالإضافة إلى اضطهاد دينى وتحقير للمرأة". وتابع: "حركة النهضة الذراع الموجود فى تونس لجماعة الإخوان الإرهابية، أخذت فرصتها كاملة، برلمان ورئاسة لمدة عشر سنوات، كما أن وزارة هشام المشيشى هى وزارة شكلتها النهضة، وأول برلمان منتخب بعد رحيل زين العابدين بن على، كان بأغلبية يحكمها النهضة، وأعطوا منصب الرئاسة الشرفى للاشتراكى المنصف المرزوقى". وتابع: "عشرية فى سنوات سوداء وصعبة وضبابية، عاشتها تونس، كانت هى الطريق للانفجار اللى حصل".

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