فيديو.. مراسلة إكسترا نيوز: توقيف شخص يحمل آلة حادة أمام البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - ذكرت الإعلامية درة مختار، مراسلة إكسترا نيوز من تونس، أنه تم اكتشاف شخص يحمل آلة حادة يحاول الدخول إلى مبنى البرلمان، مشيرة إلى أن السلطات تعاملت معه، وجار التحقيق معه.





جاء ذلك فى مداخلة لها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة"، عبر فضائية إكسترا نيوز، للحديث عن مستجدات الأحداث فى الشارع التونسى، على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم. وقالت درة إن الأجواء فى تونس هادئة نوعا ما مع بدء موعد حظر التجول، بدءا من الساعة السابعة بتوقيت تونس، مشيرة إلى انتشار قوات الجيش والشرطة فى كل أنحاء البلاد. ولفتت إلى أن هناك تحقيقات وإعفاءات بالجملة لعدد من المسؤولين، مبينة أنه تم فتح تحقيق أيضا مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق شوقى الطبيب.

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