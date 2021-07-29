شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى قضية سد النهضة وتطورات تونس ولبنان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسى "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويأتى ذلك فى إطار التشاور والتنسيق السياسى المستمرين بين البلدين.





وذكرت وزارة الخارجية -فى بيان صحفى- أن الاتصال تناول تطورات الوضع السياسى فى تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه البلدان لهذا الموضوع.. كما بحث الوزيران قضية سد النهضة، والموقف الحالى فى لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.

وأوضحت الخارجية أن النقاش بين الوزيرين عكس التطابق فى وجهات النظر إزاء هذه القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسى ودعم مؤسسات الدولة التونسية فى مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسى ومعالجة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما استعرض الوزير سامح شكرى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصرى وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائى لمصر من خلال اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد.

وأعرب عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا فى هذا الشأن باعتبارها عضواً دائماً فى مجلس الأمن الدولى.

وعلى صعيد الشأن اللبنانى أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية فى أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسى فى البلاد ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادى التى يعانى منها الشعب والمجتمع اللبنانيان.