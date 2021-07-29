جدة - نرمين السيد - تولى الدولة المصرية أهمية كبيرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتباره مشروع دولة تُسخر له كل الإمكانات والاعتمادات اللازمة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل التنسيق والإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذه وفق الخطة الزمنية المحددة؛ حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود فى تغيير وجه الحياة فى القرى المصرية لنحو 60 مليون مواطن.





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" للكشف والعلاج مجانا يومى 29 و30 يوليو فى قرية الأخيوة بمركز الحسينية فى محافظة الشرقية. وقدمت المبادرة الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لـ84 ألفًا من خلال 73 قافلة طبية فى يوليو، كما ساهمت فى إجراء 13 ألفًا و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 17 ألفًا و513 ندوة. وتساهم حياة كريمة فى تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لجميع المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم مشروعات جمع القمامة وإعادة تدويرها. كما تعمل المبادرة على تجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية وتوفير البطاطين لمواجهة الشتاء، وتغطية 94% من القرى بخدمات مياه الشرب بدلا من 86%. كما واصلت حياة كريمة تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم استفاد منه 80 ألف مواطن، وإدخال خدمات الصرف الصحى لـ47 قرية باستثمارات أكثر من 1 مليار جنيه. كما تم إنشاء 125 مشروعًا فى مجال الكهرباء والإنارة باستثمارات 240 مليون جنيه، ورصف 188 كيلو متر طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- قوافل وفرص عمل وتجهيز للعرائس.. قطار حياة كريمة يواصل الانطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.