الأهلي يحقق فوز صعب على أسوان في الدوري

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب أسوان.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح الأهلي بتسجيل الهدف الاول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق محمود كهربا، من خلال حسين الشحات أرسل تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لكهربا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على الطائر على يسار الحارس عمر رضوان.

أهداف المباراة

سجل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها محمد شريف بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني داخل الشباك.

ضرب أصحاب الأرض فريق أسوان في الدقيقة الـ 85 عن طريق إيمانويل إيجبتور، من خلال عرضية داخل منطة جزاء الأهلي وينجح فيها أسوان بتسجيل الهدف الاول لهم في اللقاء والعودة في نتيجة المباراة.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المبارلاة الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الغنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق في الوقت بدل الضائع من المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 53 هدفا و استقبلت شباكه 21 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 22 هدفاً وتلقت شباكهم 47 هدفاً آخر.

تشكيل الأهلي أمام أسوان

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل فريق أسوان أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عمر رضوان

في خط الدفاع: محمد جابر، ايمانويل، محمود شبانه، عمرو الحلواني

في خط الوسط: عبد العزيز موسى، هيثم مصطفى، أحمد سالم صافي

في خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، أحمد عبدل عزيز إبراهيم