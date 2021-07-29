/642921/بواليا-يسجل-هدف-الأهلي-الثالث-في-مرمى-أسوان-فيديو

سجل والتر بواليا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي هدف الفريق الثالث في مرمى أسوان في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من الدور الأول. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن بدلاء الفريق الأحمر أمام أسوان في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام أسوان بالدوري الممتاز في حراسة المرمى: علي لطفي. في خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا. في خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام أسوان في الدوري مصطفى شوبير، محمود وحيد، محمود متولي، حمدي فتحي، مروان محسن، بدر بانون، سعد سمير، والتر بواليا، جونيور أجاي.

تشكيل أسوان أمام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: عمر رضوان. خط الدفاع: محمود شبانة - عمرو الحلواني - محمد العشري. خط الوسط: عبد العزيز موسى - أشرف مجدي - أحمد الألفي - أحمد خالد - إيمانويل ايجبتور - احمد الصغيري. خط الهجوم: سولومون منساه. يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المبارلاة الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق في الوقت بدل الضائع من المباراة. مشوار الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 55 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 51 هدفا و استقبلتشباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة، حقق خلالهما الوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً وتلقت شباكهم 45 هدفاً آخر.