/642919/بالفيديو-نرصد-لحظة-وقوع-شهيد-مشاجرة-المرج-قتيلا-والأهالي-كان-عمدة-المنطقة-وعمره-ما-تأخر-على-حد

تسببت واقعة مشاجرة المرج التي نشبت بسبب اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع جائل أمام محله للبيع في مقتل شخص يدعى عم حسين وإصابة 4 آخرين.

دوت الخليج يرصد لحظة وقوع عم حسين قتيلا في "معركة المرج"

يعتبر عم حسين " المجني عليه" من الأشخاص المحبوبه في المنطقة، حيث أنه على حسب ما روى شهود العيان، أنه ملقب بعمدة المنطقة، وذلك نظرا لصفاته الحميده وحبه للجميع ومساندة أي يشخص يحتاجه.

شهود العيان أكدوا أن المجني عليه " عم حسين" قام بمعاتبة أحد الباعة الجائلين على الوقوف أمام محل العصير ملكه، لكن الأخير رفض حديثه وعنفه، الأمر الذي ادى إلى اصطحاب الجاني عدد من أقاربه وتوجه إلى "حسين" وضربه أحدهم بشومه على الرأس أودت بحياته على الفور.

هذا وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال تبين مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة مع عائلة السوهاجي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وتحصلت قوات الأمن على الفيديو الذي وثق المشاجرة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في محيط المشاجرة منعا لتجدد الاشتباكات وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت النيابة بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعى لإنهاء إجراءات دفن القتيل وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي أطراف المشاجرة الهاربين.