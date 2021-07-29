انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات ضبط تردد قناة سي بي سي CBC الجديد على النايل سات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة سي بي سي CBC الجديد 2021، تلقي عمليات بحث هائلة في الايام القليلة الماضية، حيث يريد الملايين الوصول لتردد قناة سي بي سي الفضائية بكافة فروعها. حيث تعرض القناة باقة من أقوي وأهم البرامج التي لا غناء عنها للمواطنين، وتزودهم بالعديد من النصائح الصحية والنفسية، وكذلك الاخبار الحصرية، لذلك ومن خلال متابعة الفقرات التالية يمكنك معرفة التردد الجديد للقناة وطريقة ضبطه.

عن قناة CBC الفضائية

حيث غيرت إدارة مجموعة قنوات سي بي سي المصرية، الترددات الخاصة بقنواتها العديدة، وذلك لتقديم تجربة تشغيل أقوي وأفضل وبجودة عالية. حيث شهد تردد قناة سي بي سي القديم توقفاً في الفترة الأخيرة. الأمر الذي دفع الملايين للبحث عن التردد الجديد للقناة، ليستطيعوا ضبطه ومتابعة أفضل البرامج. وجدير بالذكر أنه تعد سي بي سي مجموعة قنوات فضائية، تختص كل قناة في عرض محتوى مختلف عن غيرها، حيث تختلف قناة سي بي سي سفرة، والتي تختص في نقل الأكلات الشعبية عن غيرها من مجموعة من القنوات الاخرى، مثل سي بي سي، و سي بي سي الاخبارية، و سي بي سي دراما..إلخ.

خطوات ضبط تردد قناة سي بي سي CBC الجديد

يتم ضبط تردد قناة CBC الجديد، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال إتباع بعض الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وهو اتباع التالي:-

الدخول على القائمة الرئيسية بإستخدام الريموت.

أختيار أيقونة Options ثم Installation ثم Manual Installation ثم Nile sat/ Arabsat ثم Sat Menu.

كتابة تردد قناة سي بي سي التالي:-