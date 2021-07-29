انت الان تتابع تفاصيل خبر على السلع والمنتجات الغذائية عروض كازيون حتي 2 اغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتميز عروض كازيون اليوم، بشمولها العديد من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، حيث لا يخلو منها أي بيت مصري. وتشكل هذه المنتجات احتياجاً أساسياً لكافة المواطنين في مصر، لذلك حرصت كازيون على إطلاق مجلة عروض خاصة بالسلع الغذائية الأساسية، بعروض أسعار مميزة تناسب الجميع. كما وفرت خدمة التوصيل إلي المنازل، وذلك لمنع التدكس داخل المتاجر وتعريض عملاءها للعدوي.

عروض كازيون ماركت اليوم

تحتوي هذه الفقرة على بيان ماهية العروض المقدمة من كازيون، هذا ونتناول معكم في الفقرة التالية مجلة عروض كازيون مصر. وتجب الإشارة إلي أنه يعد ماركت كازيون من أقوي المتاجر التي تقدم عروض على منتجات وأجهزة كهربائية وذكية في مصر، لتكون منافساً قوياً لـ عروض كارفور المميزة ايضاً، الأمر الذي يصب في صالح المواطن المصري. وعليه فتضمن العروض مايلي؛

– مختلف أنواع الجبن.

– المعلبات بأنواعها، ومن أهمها التونه.

– الدجاج المجمد.

– الحليب.

– الزيوت بأنواعها.

مختلف أنواع المكرونات.

مجلة العروض والتخفيضات من كازيون

نعرض الان في هذا الفقرة كتالوج به كافة العروض الترويجية لكازيون، والسارية حتي 2 اغسطس القادم. والتي تتضمن عروض كازيون، وعروض أسعار السلع والمنتجات قبل الخصم وبعده.

– وللمزيد يمكن دخول رابط موقع كازيون الرسمي، أو الاتصال على؛ 19609. أو تحميل تطبيق كازيون لهواتف الايفون. أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، ومتابعة كافة العروض اولاً بأول، والآن نستعرض مجلة العروض، وهي؛