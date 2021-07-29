نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع تقديم كلية الشرطة 2021-2022 شرح الالتحاق بأكاديمية الشرطة للشهادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع تقديم كلية الشرطة 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم عبر موقع ثقفني المزيد من التفاصيل عن الدراسة في مصر والحياه التعليمية ،حيث أعلنت أكاديمية الشرطة إتاحة التقديم إلكترونياً لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية، ويتوجه الكثير من الطلاب في هذا الموعد من كل عام لتقديم طلب الالتحاق في كلية الشرطة، ومن خلال المقال سنتعرف على التفاصيل الخاصة بعملية التقديم بكلية الشرطة، بالإضافة أننا سنرفق أدناه رابط موقع تقديم كلية الشرطة 2021-2022.

تقديم كلية الشرطة 2021-2022

تعمل الحكومة المصرية على تفعيل عملية التحول الإلكتروني لكافة الخدمات وعمليات التسجيل والتقديم في الجامعات والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة، ومن هذا المنطلق فقد فعلت وزارة الداخلية المصرية رابط تقديم كلية الشرطة، مبينه خطوات التقديم والشروط الواجب توافرها لمن يرغب بالتقدم لكلية الشرطة للعام الجديد.

وموقع تقديم كلية الشرطة 2021 ، هو السبيل الوحيد من أجل تقديم طلب الالتحاق في الأكاديمية، والتي يتوجه لها أعداد كبيرة جدا من الطلبة الخريجين حاملي شهادة الثانوية العامة والأزهرية.وكانت الأكاديمية قد أعلنت مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الجديد 2021-2022، والتي توضحها الصورة.

نوضح لكم أولاً خطوات التقديم بكلية الشرطة، والشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين بالالتحاق بأكاديمية الشرطة لعام 2021-2022 والتي تتمثل في التالي:

الدخول عبر موقع تقديم كلية الشرطة كتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب كتابة الاسم رباعياً كتابة اسم المنطقة التعليمية كتابة المجموع المتحصل عليه الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات يختار الطالب بين 3 أيام لأداء اختبارات القدرات يحتفظ الطالب برقم اللجنة والرقم السري يجب على الطالب أن يقوم بطباعة الاستمارة وتحتوي الإفادة على اسم الطالب، ورقم القيد، ورقم اللجنة، وتاريخ اختبار القدرات، وتعليمات الأمن وفي الأخير يملأ الطالب البيانات المطلوبة.

رابط موقع تقديم كلية الشرطة 2021-2022

من خلال الدخول على رابط موقع تقديم كلية الشرطة ، هنــا، يُمكنكم إتمام عملية التقديم في كلية الشرطة، والإطلاع على المزيد من التفاصيل الأخرى شروط تقديم كلية الشرطة للطلبة الحاصلين على الثانوية ، شروط التقديم بكلية الشرطة 2021-2022 للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية، والتخصصات المطلوبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية.