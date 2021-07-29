الأهلي يتقدم بالهدف الأول على أسوان بقدم كهربا (فيديو)

تقدم محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى بالهدف الاول بمرمى أسوان فى الدقيقة 22 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز . ويخوض الاهلى بقيادة الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول. خط الوسط: ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا. خط الهجوم: محمد شريف. بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

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