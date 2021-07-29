السفير المصرى فى بكين ضيف شرف فى منتدى حوار قادة الشباب العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير د. محمد البدرى، سفير مصر فى الصين، اليوم الخميس، كضيف شرف فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوار قادة الشباب العالمى، الذى ينظمه مركز الصين للعولمة، بحضور لفيف من كبار المسئولين الصينيين، وممثلى المنظمات الدولية والمراكز الفكرية وبمشاركة شباب من العديد من الدول.





وقد ألقى السفير المصرى كلمة حول تجربة مصر الناجحة، فى إقامة منتدى شباب العالم، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مستعرضاً رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار، سواء من خلال هذا المنتدى أو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وأهمية استيعاب الشباب فى الحكومة من خلال تأهيله وتمكينه.

كما أعرب د. البدرى عن استعداد مصر لنقل تجربتها وفتح قنوات حوار على المستوى الشبابى فى هذا الشأن، مؤكدًا أهمية دور الشباب فى معالجة العديد من التحديات البارزة التى يشهدها العالم.

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام مركز الصين للعولمة على رؤية السيد رئيس الجمهورية فى عملية دمج الشباب وتمكينه، مؤكداً متابعتهم للتجربة المصرية الرائدة والناجحة.

كما أعرب عن تطلعهم للاستفادة منها واستعدادهم لفتح قنوات تواصل مع منتدى شباب العالم، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.