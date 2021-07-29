صور.. قصة إيزيس المجنحة بمتحف مطار القاهرة الدولى 

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جدة - نرمين السيد - ونالت بعض القطع الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفى، إعجاب الأطفال والتى منها تمثال "إيزيس المجنحة"، وشقافة رسم عليها الملكة حتشبسوت "وهى خامس ملوك الأسرة 18، ويعتبرها علماء المصريات واحدة من أنجح ملوك المصريين القدماء".
كانت الإبنة الكبرى للملك تحتمس الأول، وجدها الملك أحمس طارد الهكسوس ومؤسس الأسرة 18، وفى عمر العشرين، توفى والدها تحتمس الأول، لكنها استطاعت أن تتولى الحكم وتزوجت من الملك تحتمس الثانى، وكانت تدير أمور الدولة، وتحكم البلاد باسمه من وراء ستار.
ولكن سرعان ما مات زوجها تحتمس الثانى، وتم إعلانها ملكة على الصعيد والدلتا، حيث حكمت مصر وممتلكاتها فى الخارج وحدها، ويقدر المؤرخ المصرى القديم مانيتون، فترة حكمها بـ 21 سنة، وتسعة أشهر.
وترك لها تحتمس الثانى ابنه الوريث الشرعى الوحيد "تحتمس الثالث"، حيث عهدت إلى تربيته تربية عسكرية، وعلمته فنون إدارة الدولة، ليقود بعض الحملات العسكرية.
كما استطاعت أن تجعله بتربيتها وقدرتها أن يكون من أقوى الملوك العظماء المحاربين الذين حكموا مصر، كما كون أول وأقوى امبراطورية مصرية عرفها التاريخ.
وتميز عهدها بقوة الجيش ونشاط البناء والرحلات البحرية العظيمة التى أرسلتها للتجارة مع بلاد الجوار " بلاد بونت"، حيث اشتهر حكمها بالسلام والازدهار، حيث كانت تحاول أقصى وسعها لتنمية العلاقات، وخاصة التجارية مع دول الشرق القديم لمنع أية حروب معهم.
كما شيدت أجمل معبد جنائزى بنى لملكة فى التاريخ سواء القديم أو الحديث وهو معبد الدير البحرى، الذى شيد فى حضن الجبل الغربى.
وحرص فريق العمل بالمتحف على تنظيم ورشة عمل فنية لهم، وكانت عبارة عن "رسم وتلوين"، وكذلك التشكيل بالصلصال، لما أعجبهم من مقتنيات معروضة بالمتحف.
كما تم التقاط بعض الصور التذكارية لهم توثيقا لهذه الزيارة، وتخليدا لهذه الذكرى التى نالت أعجاب الجميع فى أجواء مبهجة وممتعة.
ويلعب متحف المطار دورا فعالا وحيويا فى المجتمع، باعتباره منارة ثقافية ومؤسسة تربوية تعليمية وترفيهية تعمل على ربط المجتمع المحيط به.
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