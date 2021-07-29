خالد الجندى: كل من يفسرون الأحلام يعتمدون على الفهلوة

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى أن العمل والإنتاج والنظافة من أركان الإسلام، وأن هذه الأركان غير الأركان الخمس المعروفة للإسلام، وهى أركان بنى عليها الدين الإسلامى، ويضاف عليهم الصوم والحج واحترام الحاج وبر الوالدين والأمانة وحسن الخلق.





أضاف الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن من عجائب القرآن أنه يجمع بين اثنين من الأنبياء مثل سيدنا موسى وسيدنا الخضر حيث كان الأول يتبع الثانى ويتعلم منه حضارة الإصلاح وإعمار الأرض على الرغم من أن سيدنا موسى هو كليم الله تعالى.

تابع أن من عجائب القرآن كذلك أن سيدنا يوسف لم يحظ مكانته لتفسيره للأحلام بل لخطته الاقتصادية، مشددًا على أن كل من يفسر الأحلام "نصابين" و"فى الكليتش" ويعتمدون على الفهلوة وهذا ليس بوحى بل فراسة لأن الأنبياء فقط كان لديهم الوحى وليس من بعدهم أى شخص يقدر على ذلك.



وقال الجندى إن الله هو القادر على تسليط البشر على بعضهم البعض وسبحانه تعالى لو نزع البركة من قلوب المؤمنين عقوبة لهم على شئ فحينها يُسلط المسلمين بعضهم على المسلمين ويذيق بعضهم بأس بعض، والبأس هى القوة، متابعًا أن الإنسان يجب أن يدرك أن من تمام نعم ربنا علينا إتمام الأخلاق.