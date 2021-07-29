الشوط الأول: الأهلي يتقدم بهدف وحيد على أسوان عن طريق كهربا«فيديو»

/642913/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-بهدف-وحيد-على-أسوان-عن-طريق-كهربافيديو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، بنتيجة هدف دون رد لصالح المارد الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات اللقاء المؤجل للجولة الـ 17، من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح الأهلي بتسجيل الهدف الاول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق محمود كهربا، من خلال حسين الشحات أرسل تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لكهربا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على الطائر على يسار الحارس عمر رضوان.

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أسوان يفشل في هز شباك الأهلي

نجح فريق أسوان في زيارة شباك الأهلي في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، من خلال الحلواني أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها محمود شبانة الخالي من الرقابة برأسية داخل الشباك ولكن كان في موقف تسلل.

شهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل النادي الأهلي، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من الوصول المتكرر إلى عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان، لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة هدف دون رد، وانطلقت صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد بتروسبورت.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المباراة الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الغنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز على الإنتاج الحربي في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق في الوقت بدل الضائع من المباراة.

تشكيل الأهلي أمام أسوان

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل فريق أسوان أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عمر رضوان

في خط الدفاع: محمد جابر، ايمانويل، محمود شبانه، عمرو الحلواني

في خط الوسط: عبد العزيز موسى، هيثم مصطفى، أحمد سالم صافي

في خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، أحمد عبدل عزيز إبراهيم