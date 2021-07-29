/642912/رسميا-الدحيل-القطري-يعلن-التعاقد-مع-فرجاني-ساسي-لاعب-الزمالك-السابق

أعلن الدحيل القطري يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق بعقد احتراف لثلاث مواسم قادمة في صفقة إنتقال حر بعد أن رفض اللاعب التجديد للقلعة البيضاء.

وأثار نادي الدحيل القطري الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورة لصفقة جديدة تلتحق بالنادي القطري خلال فترة الإنتقالات المقبلة في إطار حرص الإدارة على تدعيم صفوف الفريق.

الدحيل القطري يثير الجدل حول التعاقد مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل القطري صورة غامضة للاعب عبر الفيس بوك ويتسائل فيها عن هوية اللاعب المرشح للإنضمام للنادي القطري خلال موسم الإنتقالات المقبلة.

وتداول مواقع التواصل الإجتماعي الصورة معلقين أن هذا اللاعب هو فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق بعد عدم تجديد التونسي تعاقده مع القلعة البيضاء.

الدحيل القطري يعلن انضمام فرجاني ساسي

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

ويرصد دوت الخليج آخر أخبار الزمالك، مع ملف الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

مستحقات فرجاني ساسي

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

موقف الزمالك من ساسي و كانت اللجنة قد قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبه له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد.