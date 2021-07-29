محمد صلاح يقود ليفربول أمام هيرتا برلين ودياً

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين الودية، والتي تنطلق المباراة في الساعة الثامنة وعشرون دقيقة، في معسكر النمسا لفريق الريدز، استعداداً للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق ليفربول أمام هيرتا برلين.

ويلتقي ليفربول وهيرتا برلين في مباراة ودية بالنمسا، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ويتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، والثنائي العائد من الإصابة فان دايك وجو جوميز على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل.

تشكيل ليفربول أمام هيرتا برلين وديًا

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، مينامينو.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.

نتيجة ليفربول وماينز

وحقق فريق ليفربول فوزا معنويا على حساب ماينز بهدف نظيف ، في المباراة التي شهدت تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمواجهة التي تقام ضمن المرحة الإستعدادية للموسم المقبل،

وشارك محمد صلاح في المباراة وظهر بشكل جيد وبلياقة بدنية جيدة طبقا لأوضاع الموسم الحالي ، لكنه لم ينجح في التسجيل ، ليفوز الريدز بهدف نظيف سجله مدافع ماينز في مرماه.

تشكيل ليفربول ضد ماينز

حراسة المرمى: كيلير. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس. خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت. خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، أوكسليد تشامبرلين.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.