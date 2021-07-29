سيد رجب ينضم لفيلم «عمهم» بجانب محمد إمام

انضم الفنان سيد رجب لفيلم «عمهم» الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ومن من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي.

دوت الخليج يرصد أحدث المنضمين لفيلم «عمهم»

وأعلن المنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع النجم محمد إمام، على بطولة فيلم «عمهم» اذ نشر صورتجمعه بمحمد إمام عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم «عمهم» ، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل والذي يعتبر نقلة نوعية جديدة وهي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية".

أضاف: "جاري التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً.. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي".

سيد رجب ينضم لفيلم إكس

وتعاقد الفنان الكبير سيد رجب والنجم عمرو عبد الجليل، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

سيد رجب يتألق في مسلسل «لعبة نيوتن»

وشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة نخبة من النجوم هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.

وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن.

محمد إمام يتألق في رمضان 2021

وتألق محمد أمام في مسلسله الرمضاني “النمر” الذي عرض في موسم الرمضاني 2021 ولاقى نجاحا باهرا وردود فعل ايجابية من الجمهور، الذي يوضح العقبات التي يمر بها التجار الصغار نتيجة لجشع وطمع كبار التجار.

مسلسل “النمر” من بطولة عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.