/642907/النني-يرد-على-هجوم-جماهير-آرسنال-بعد-الخطأ-أمام-واتفورد-فيديو

نشر الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزين والمنتخب الأول، صورة على صفحته الشخصية فيسبوك، بقميص الفريق المدفعجي، وكتب عليها "ركز على التركيز".

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل صورة محمد النني على فيسبوك، وخطأه في المباراة، أمام واتفورد.

حقق فريق آرسنال اليوم فوز قوي على حساب فريق واتفورد الإنجليزي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداداً للموسم الجديد والذي تنطلق صافرته في الرابع عشر من أغسطس.

تلقي فريق آرسنال الهدف الوحيد في المباراة، بعد خطأ الفرعون المصري محمد النني، في محاولة منه في السيطرة على الكرة، ومراوغت مهاجم واتفورد، داخل منطقة جزاء الفريق المدفعجي، ليخطفها مهاجمو الفريق المنافس ويسكنها الشباك.

هاجمت جماهير آرسنال، الفرعون المصري محمد النني، بعد نهاية المباراة، بعد تسببه في تلقى هدف في اللقاء، وجاء ذلك خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

أول مباراة لآرسنال

ويبدأ آرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد.

وتوجه 30 لاعبًا من آرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا إلى اسكتلندا لخوض المعسكر التدريبي، الذي سيستمر 5 أيام.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

ألقاب النني في سويسرى

وحصل النني على لقب الدوري السويسري 4 مرات متتالية مواسم 2012-2013 ، 2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال عام 2017، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2018.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.