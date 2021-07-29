/642906/وفد-التنسيقية يختتم-زيارته-للعاصمة-الإدارية بجولة-في-البرج-الأيقوني-الاطول-أبراج-أفريقيا ومبنى-البرلمان

يبلغ ارتفاع البرج 385 متر مكون من 79 دور، الدورين الأرضي بمساحة 50 ألف متر للدور الواحد سيتم تخصيصهم كجراج لاستيعاب السيارات، ثم دور أرضي سيكون عبارة عن مول تجاري كبير ومطاعم، بعدها 39 دور مكاتب إدارية، ثم 10 أدوار شقق فندقية حوالي 52شقة، بعدها 30 دور فندق 7 نجوم، وعلى روف المبنى سيتم عمل منصة مشاهدة ومطعم، فضلا عن أنه يضم أسرع مصعد في العالم يقطع الأدوار من الأرضي للمنصة في 50 ثانية فقط.

المقاول الرئيسي للمشروع شركة صينية خبيرة في تشييد هذا النوع من الأبراج ويعاونها 3 شركات مصرية هي شركة سياج وأوراسكوم والحاذق، ووضع التصميم الهندسي مكتب دار الهندسة بالتعاون مع بعض مكاتب الهندسة الأجنبية، ويعمل بالمشروع 8000 عامل منهم 6500 عامل مصري و 1500 عامل صيني، وعدد العمالة مرشح للزيادة خلال مرحلة التشطيبات، ومن المرجح افتتاحه مارس 2023.

البرج ضمن أبراج منطقة الأعمال المركزية والتي تقع على مساحة 170 فدان تضم 20 برج 10 أبراج استخدام إداري، والبرج الأيقوني و5 أبراج سكنية ثم الأبراج الهلالية والتي ستخصص للفنادق.

شملت الجولة أيضا منطقة الطرح الأول، وهي منطقة استثمارية تبلغ مساحتها 1700فدان تضم عدد من كبار المستثمرين منهم طلعت مصطفى والعتال والصفوة ومصر إيطاليا، وحي المال والأعمال والذي ستنقل إليه فروع كبرى البنوك بما فيها البنك المركزي، كما زار الوفد فندق الماسة ومدينة الثقافة والفنون ومتحف الحضارات، ومسجد الفتاح العليم والذي أنشئ على مساحة 106فدان ويتسع ل 12600 مصلي وبه 4مآذن طول المأذنة الواحدة 92متر، كما شاهدوا أعمال بناء مطار العاصمة.

بعدها انتقل أعضاء التنسيقية إلى الحي الحكومي والذي تم تشييده على مساحة 700فدان يضم 34 وزارة من بينها وزارة الطيران يتوسطها مبنى رئاسة الوزراء وأمامهم يقع مبنى البرلمان وساحة الشعب وهي بمثابة منطقة استعراضات عسكرية بها أطول سارية علم في العالم، بنهايتها يقع المركز الثقافي الإسلامي، وينتهي الحي بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ثم مدينة العدالة.