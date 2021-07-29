روسيا تتسلم التصريح الرسمى لرحلاتها من موسكو إلى المنتجعات المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة الطيران الروسى فى بيان لها اليوم، إنها مستعدة للبدء فى تنفيذ رحلات منتظمة من موسكو إلى المنتجعات المصرية "شرم الشيخ والغردقة"، ابتداء من يوم 9 أغسطس، وبناء على قرار مقر العمليات، حصلت شركة الطيران على التصاريح المناسبة من وكالة النقل الجوى الفيدرالية، للقيام برحلات منتظمة من العاصمة الروسية إلى مدن المنتجعات فى مصر.

وأضافت أنه سيتم تشغيل الرحلات بالشراكة مع شركة الرحلات السياحية "بيبليو جلوبوس"، فى الوقت نفسه، لم يتم تحديد عدد الرحلات.

وكانت قد أعلنت السفارة الروسية فى مصر، فى وقت سابق، عن الموعد الرسمى لاستئناف حركة الطيران الروسى إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السفارة الروسية فى القاهرة فى بيان على صفحتها الرسمية فى فيسبوك فى 23 يوليو، عقد اجتماع لمركز عمليات مكافحة كورونا التابع للحكومة الروسية، بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومدينتى الغردقة وشرم الشيخ المصرية، وبناء على نتائج الاجتماع، فقد تقرر استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ يوم 9 أغسطس المقبل.

وتسلمت منذ أيام سلطة الطيران المدنى المصرى إخطارا رسميا من روسيا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس المقبل بمعدل 10 رحلات أسبوعيا.

وأكد مصدر مسؤول أن هناك زيادة فى الرحلات لمصر من موسكو إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما، مؤكدا أن هناك قرار بشأن زيادة الرحلات وسيتخذ بناءً على نتائج الزيارة الحالية للوفد الروسى لمصر لتقييم الوضع الوبائى.

وتستعد الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لاستقبال أعداد السائحين بكميات كبيرة فى موسم الصيف وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تشكيل لجان تفتيش مستمرة من المسئولين للتأكد من تطبيق الضوابط.

وقررت إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة تشغيل رحلات منتظمة من مطارات روسية إلى مطارى شرم والغردقة وأرسلت سفارة مصر فى موسكو، طلب وزارة الطيران المدنى المصرية إلى وزارة خارجية روسيا الاتحادية "إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بتعيين شركة فلاى إيجيبت، كناقل منتظم لدى سلطات الطيران المدنى فى روسيا وفقا لأحكام الاتفاق الثنائى للنقل الجوى بين البلدين.

وتحدد الوثيقة أن شركة الطيران المصرية تعتزم تسيير رحلات منتظمة من الغردقة وشرم الشيخ إلى 3 مطارات روسية هى فنوكوفو الدولى فى موسكو، ومطار بولكوفو فى سانت بطرسبورغ، ومطار كوروموخ الدولى فى سامارا.

تجدر الاشارة الى توقف حركة الطيران العارض والمنتظم بين مصر وروسيا عقب حادث الطائرة الروسية عام 2015، بينما تم استئناف الطيران المنتظم بين مطارى موسكو والقاهرة عام 2018، ليتم استئناف الطيران العارض هذا العام، بعد قرار الرئيس الروسى مؤخرا بإلغاء حظر رحلات الطيران الروسى العارض إلى مصر.