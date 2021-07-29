بروتوكول تعاون بين البطريركية بالإسكندرية والمعهد القبطى للتدبير الكنسى

جدة - نرمين السيد - تم بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، توقيع بروتوكول تعاون بين البطريركية والمعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية (COPTICAD)، لتطوير مفاهيم الفكر المؤسسى والتنموى للعمل الإدارى والرعوى بالبطريركية، بما يتناسب مع خصوصية الكنيسة القبطية كمؤسسة روحية تجتهد فى تقديم خدماتها بأساليب ممنهجة، إلى جانب تطوير العمل الإدارى بالديوان البطريركى.





وقع البروتوكول عن البطريركية القمص أبراَم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، بينما وقع الدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، ممثلًا للمعهد. حضر توقيع البروتوكول القس بولس عوض سكرتير البطريركية بالإسكندرية وكيرلس دميان مدير الديوان البطريركى، وبعض من موظفى الديوان وبعضٌ من أساتذة المعهد القبطى.

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