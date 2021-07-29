وفد تنسيقية الأحزاب يزور جامعة الدول العربية ويتفقد أروقتها التاريخية

جدة - نرمين السيد - والتقى الوفد وفقا لبيان التنسيقية، اليوم الخميس، السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمستشار محمد السباعى المستشار القانونى لجامعة الدول العربية، والوزير مفوض أحمد مصطفى فهمى مدير إدارة المؤتمرات والخدمات وشؤون المقر.

وناقشوا العديد من القضايا التى تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادى والسياسى والعقبات التى تواجه العمل المشترك داخل الجامعة، فضلا عن قضايا النزاعات ودعم أجندة السلام واتفاقية الدفاع العربى المشترك وما تقدمه الجامعة للشباب العربى وغيرها من القضايا المهمة.

من جهتهم، أشاد السفراء بأهمية الحوار مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتجربتهم الرائدة التى مهدت لتمكين الشباب فى الدول العربية كافة.

ضم الوفد النائب أحمد مقلد، والنائبة أميرة صابر، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائب محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائبة سها سعيد، والنائب محمود فيصل، والنائب محمد فريد.