/642902/تشكيل-أسوان-الرسمي-أمام-الأهلي-في-الدوري

أعلن الجهاز الفني لأسوان، تشكيل مواجهة الأهلي، في المباراة التي ستنطلق في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل أسوان كالتالى

عمر رضوان فى حراسة المرمى

محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي.

أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور،

أحمد صغيري، سولمون منساه.

وجاء على مقاعد بدلاء أسوان:"طلعت الجبلاوي حارس مرمى، محمد خليفة، أحمد عبد الظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة، عمرو ناصر، أحمد بلية".

ويحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عن تشكيل المارد الأحمر لمباراة اليوم أمام فريق أسوان، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من فعاليات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

شكيل الأهلي أمام أسوان

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا.

في خط الهجوم: محمد شريف.

دكة البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

مصطفى شوبير، وسعد الدين سمير، ومحمود متولي، وبدر بانون، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، وجونيور أجايي، ومروان محسن، ووالتر بواليا.

يلتقي النادي الأهلي وفريق أسوان اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صارفة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المباراة الاخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

مشوار الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 55 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 51 هدفا و استقبلتشباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.