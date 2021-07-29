/642900/بالفيديو-نواب-تنسيقية-الأحزاب-من-قلب-البرج-الأطول-في-أفريقيا-فخورين-بما-يتم-انجازه-في-مصر

جاء ذلك خلال مقطع فيديو ظهر فيه النائب محمد عبد العزيز والنائبة غادة علي والنائب عمرو يونس والنائب علاء عصام، وذلك اثناء تواجدهم في البرج الايقوني بالدور 35 من هذا الصرح العملاق والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترًا ليصبح بذلك أطول برج في أفريقيا.

النائب علاء عصام: العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية في مصر

وقال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هذا البرج الأيقوني الذي يتم انشاءه بالعاصمة الأدارية سيكون أطول برج في أفريقيا، مشيرا إلى أنه يتم بناءه بواسطة خبرات صينية وايادي مصرية، حيث يتكون من حوالي 80 دور بطول 400 متر، وينقسم إلى أحياء سكنية سوف يتم الانتهاء منها العام المقبل.

وأشاد النائب علاء عصام بالجهود الكبيرة والانجاز الرائع التي يتم بذله في العاصمة الإدارية، موضحا انها اول مدينة ذكية في مصر تحتوي على كافة المؤهلات والمميزات التي تؤهلها لذلك.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز المعلومات الهامة حول هذا البرج الأيقوني الاطول في أفريقيا

يعتبر البرج الأيقوني أعلى برج في قارة إفريقيا، بارتفاع يصل لـ 400 مترا.

يقام البرج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تم تصميم البرج ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

يطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 مترا مربعا.

وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

تم الوصول إلى حوالي 53 دور طابقا من أطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبقى منه ما يقرب من 30 طابقا آخر جارٍ العمل عليهم للانتهاء منهم.

يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق العامة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.