5 أساقفة يرأسون صلوات تجنيز القس بطرس وليم فى كنيسته بالأزبكية

جدة - نرمين السيد - أُقيمت فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية صلوات تجنيز القس بطرس وليم كاهن الكنيسة ذاتها، الذى رقد فى الرب مساء أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر بلغ 53 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من عشرين سنة.





والقس بطرس وليم من مواليد 5 أغسطس 1968 وسم كاهنًا يوم 3 يونيو 2001، وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان، وخورس شمامسة الكنيسة المرقسية بالأزبكية وشعبها، وظهرت علامة التأثر الشديد على رحيل هذا الأب الوديع المحب لدى المشاركين فى صلوات التجنيز. ونعى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأب المتنيح مقدمًا العزاء إلى الأنبا رافائيل ولكهنة قطاع كنائس وسط القاهرة، طالبًا لنفس الأب الراحل النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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