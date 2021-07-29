صور - قوافل جامعة طنطا تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا قوافل طبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.





وقال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة نظمت اليوم، قافلة طبية إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1.139 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وشارك فى القافلة نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بقيادة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق السابق لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏