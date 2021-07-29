صور- ضمن حياة كريمة.. وضع حجر أساس مشروع توسعات محطة صرف الزرابى بأبوتيج

جدة - نرمين السيد - وضع عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الزرابى بأبوتيج، بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم، وبتكلفة 330 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج.





ويأتى هذا المشروع ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر.

وتشارك كل أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذا لبرنامج الحكومة، لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافقه خلال الزيارة ووضع حجر الأساس المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس ياسر محسوب مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس عبد الله زكريا مدير أعمال الجهاز التنفيذى، والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط، والمهندس مجدى فرنسيس مدير مشروع توسعات محطة معالجة الزرابى.

وبدأ المحافظ زيارته للموقع بوضع حجر أساس مشروع مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الزرابى بأبوتيج المرحلة الثانية، ثم استمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسؤولى الشركة المنفذة "المقاولون العرب" لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وتكلفته، ونسب التنفيذ الحالية فى الأعمال المدنية، ثم تفقد المحافظ موقع تنفيذ المشروع.

كما التقى المحافظ بالعاملين بالمشروع، مشددا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل، حفاظا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى المضى قدما فى تنفيذ برامج التنمية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، باستثمارات عملاقة، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

كما أشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية، فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى، بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هى: "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح".

وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها ستشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.