فيديوجراف- تحديث منظومة الرى.. الطريق إلى ترشيد المياه‎‎

جدة - نرمين السيد - مشروعات تحديث الرى فى مصر تعد خطوة أساسية ضمن أولويات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضى الزراعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.





والفيديوجراف التالى يوضح جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مشروعات تحديث منظومة الرى. وتعكف الدولة المصرية ممثلة فى وزراتى الزراعة والرى على تطوير منظومة الرى فى مصر، على أن تصبح مصر 2030 بدون رى بالغمر نهائيًا.

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