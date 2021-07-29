محافظ الغربية يهنئ كنيسة سمنود بعيد الشهيد أبانوب

جدة - نرمين السيد - قدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونائبه الدكتور أحمد عطا التهنئة بعيد الشهيد أبانوب النهيسى الذى تحتفل به الكنيسة القبطية عامةً ومدينة سمنود خاصةً بعد غد الجمعة 31 يوليو.





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