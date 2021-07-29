مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي أمام أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عن تشكيل المارد الأحمر لمباراة اليوم أمام فريق أسوان، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من فعاليات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العامن ويستعرض دوت الخليج التشكيل:

تشكيل الأهلي أمام أسوان

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا.

في خط الهجوم: محمد شريف.

يلتقي النادي الأهلي وفريق أسوان اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صارفة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن تحقيق فوزا غاليا، في المباراة الاخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

مشوار الأهلي في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 55 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 51 هدفا و استقبلتشباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

مشوار أسوان في الدوري

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة، حقق خلالهما الوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً وتلقت شباكهم 45 هدفاً آخر.

تشكيل فريق أسوان أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عمر رضوان

في خط الدفاع: محمد جابر، ايمانويل، محمود شبانه، عمرو الحلواني

في خط الوسط: عبد العزيز موسى، هيثم مصطفى، أحمد سالم صافي

في خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، أحمد عبدل عزيز إبراهيم