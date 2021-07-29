/642897/جوينور-أجاي-ينتظر-رقما-مميزا-مع-الأهلي-أمام-أسوان-بالدوري

ينتظر النيجيري جونيور أجاي جناح النادي الأهلي رقما مميزا خلال مواجهة المارد الأحمر أمام أسوان في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر المؤجلة لبطولة الدوري الممتاز.

ويترقب جونيور أجاي الوصول مع النادي الأهلي للمباراة 100 في الدوري الممتاز في حال مشاركة اللاعب مع المارد الأحمر أمام أسوان ضمن منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة.

أجاي يحقق رقما مميزا مع الأهلي

ومن المقرر أن يصل أجاي مع الأهلى ببطولة الدوري للمباراة 100 فلقد شارك النيجيري مع القلعة الحمراء فى 99 مباراة حتى الان بإجمالى 7098 دقيقة لعب وسجل 30 هدف وصنع 21 هدف ونال 7 كروت صفراء، قبل مواجهة أسوان في السابعة من مساء اليوم.

الشحات في الظهير الأيمن للنادي الأهلي

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي الدفع بحسين الشحات جناح الفريق في مركز الظهير الأيمن خاصة وأن اللاعب سيف ولعب في هذا المركز مع مصر المقاصة بالإضافة لإستكمال مباراة الإنتاج الحربي بديلا لمحمد هاني ونجح في تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام أسوان بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - حسين الشحات.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

وأسندت لجنة التحكيم الأتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة الحكم محمد عادل .

حيث إدار عادل هذا الموسم 4 مباريات للفريقين وهم "الأهلي والجونة، والأهلي والإنتاج الحربي، وبيراميدز والزمالك، وسموحة وبيراميدز".

وجاءت نتائج المباريات أغلبها بالتعادل الايجابي بينما نجح الأهلي في تحقيق فوز وحيدا تحت إدارة محمد عادل هذا الموسم أمام الأنتاج الحربي وبيراميدز.

وعلي المستوي العام إدار عادل 13 مباراة للأهلي استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 10 بينما جاءت نتيجة التعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة .

قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي