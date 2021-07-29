عملاء اتصالات مصر: "الشبكة سيئة للغاية"

اشتكى عملاء شركة اتصالات مصر من سوء الخدمة والشبكة وهذه المشكلة ظلت معهم لفترة طويلة وحتى الأن في مشكلة اتصالات.
دوت الخليج
اخبار اتصالات مصر
وكتب عميل اتصالات مصر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "للاسف شبكة الإنترنت في شركة اتصالات سيئة للغاية ومفيش عندهم التصديق بهذا ولابد من إصلاح هذا السوء الذى يصل إلى شهر حتى اليوم".
خدمة عملاء اتصالات
من أى خط اتصالات 333 من أى خط أرضي 0235346333 من أى جوال 01111234333 من أى خط دولى +201111234333
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