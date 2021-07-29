عملاء اتصالات مصر: "الشبكة سيئة للغاية"

اشتكى عملاء شركة اتصالات مصر من سوء الخدمة والشبكة وهذه المشكلة ظلت معهم لفترة طويلة وحتى الأن في مشكلة اتصالات.

دوت الخليج

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وكتب عميل اتصالات مصر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "للاسف شبكة الإنترنت في شركة اتصالات سيئة للغاية ومفيش عندهم التصديق بهذا ولابد من إصلاح هذا السوء الذى يصل إلى شهر حتى اليوم".

خدمة عملاء اتصالات

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