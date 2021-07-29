/642893/تعرف-على-الانجازات-التشريعية-لمجلس-النواب-في-المجال-السياسي-والصحي

قام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي بأداء تشريعي قوي في كافة المجالات حيث وافق المجلس على (146) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (۱۷۹) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

وهذه القوانين كان لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة. ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الانجازات في المجال السياسي والصحي في المجال السياسي ناقش المجلس عدد 3 قرارت جمهوةرية بإعلان حالة الطواريء ومدها حفاظا على متطلبات الأمن القومي للبلاد في مجال الرعاية الصحية - مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها. - مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية فض دور الانعقاد الاول وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الانجازات التشريعية لمجلس النواب في المجال السياسي والصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.