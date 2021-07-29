/642891/بـ13جائزة-فيلم-الست-السواداني-يتألق-في-المهرجانات-الدولية

استطاع فيلم «الست» السواداني إبراز تألقه في العديد من المهرجانات الدولية، اذ حصد خلال العام الحالي مايقرب من 13 جائزة دولية.

دوت الخليج يرصد نجاحات فيلم «الست» فضلا عن قصته

وكانت أبرز ثلاث جوائز التي اقتنصها فيلم «الست» هي أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي،فضلا عن إشادات جمهور المهرجانات ولجان تحكيمه بالجودة الفنية للفيلم.

وفي عرضه الدولي الأولي ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.

قصة فيلم «الست»

يقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفي السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات، وتدور فكرة العمل حول قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة.

صناع فيلم «الست»

فيلم «الست» من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر.

نبذة عن سوزانا ميرغني مؤلفة فيلم الست

سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، تسلط الضوء على القصص الموجودة في العالم العربي من خلال أعمالها. درست سوزانا الإعلام وعلم المتاحف، كما ألفت وحررت العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية. تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص التي تدرس مدى تعقيد الهوية، أحدث أفلامها فيلم الست، ولها عدة أفلام قصيرة ناجحة قبل ذلك منها Caravan وحلم هند.