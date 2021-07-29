/642890/تصريحات-نارية-من-مهاجم-البرازيل-عن-مواجهة-مصر-في-طوكيو-ماذا-قال

أكد مهاجم منتخب البرازيل الأولمبي ونادي إيفرتون، ريتشارليسون، صعوبة مباراة مصر في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات البرازيلي ريتشارليسون.

وتلتقي مصر والبرازيل يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت "القاهرة"، على ملعب "ساياتاما" في العاصمة اليابانية "طوكيو".

تصريحات ريتشارليسون

وتحدث ريتشارليسون في مؤتمره الصحفي قبل قليل عن المباراة، وقال: "نتطلع لهذه المواجهة ونترقبها جيدًا".

وتابع: "لأن الفرق ضد البرازيل تلعب على الكرة، كما في المباراتين الأخيرتين، رأينا صعوبة في اختراق دفاعات الخصم".

وأضاف: "إذا أخطأت ستخرج من البطولة، علينا التركيز جيدًا، دعونا نقدم كل ما لدينا في المباراة المقبلة".

وواصل تصريحاته: "أعلم أننا لم نظهر بالمستوى المأمول في الشوط الأول أمام السعودية، علينا أن نتحسن، يجب أن نكون بنسبة تركيز 100% في المباريات الإقصائية".

واختتم: "أخبرنا لاعبو المنتخب الأولمبي أنهم قد لعبوا ضد مصر (في نوفمبر 2020) وديًا وخسروا 2-1، نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لذا نعتبر مواجهتهم نهائي".

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.