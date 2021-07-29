/642885/النائبة-رانية-الجزايرلي-انجازات-دور-الانعقاد-الاول-للبرلمان-غير-مسبوقة-لصالح-المواطن-فيديو

قالت النائبة رانية الجزايرلي ان مجلس النواب الحالي كان منعقد تحت ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة وباء كورونا ورغم ذلك مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية تغلبنا على الوباء ولم يكن عقبه امامنا فى انجاز مهامنا لصالح المواطن والوطن .

رانية الجزايرلي : البرلمان انجز قوانين وتشريعات تصب فى صالح المواطن البسيط والمتوسط

ووجهت النائبة الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على ادارته الحكيمة للجلسات والاستماع لكافة الاراء المعارضة قبل المؤيدة وتفهمه المتبادل مع اعضاء البرلمان تحت القبة واعطائه فرصة للجميع لابداء ارائهم مشيرة الى انه ساعد الجميع فى عملهم مشيرة الى ان انجازات المجلس التى تم عرضها فى دور الانعقاد الاول غير مسبوقة انجزنا العديد من القوانين والتشريعات التي تصب فى صالح المواطن البسيط والمتوسط .

واكدت النائبة رانية الجزايرلي عضو مجلس النواب انه يشهد للبرلمان استعداء الحكومة بكافة وزرائها وعلى رئسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي واستمعنا الى خططتهم وعرضنا عليهم كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين وتم الاستجابه لها تحت قبة البرلمان متنمية الافضل فى دور الانعقاد القادم لخدمة المواطن المصري والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .