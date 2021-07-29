الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يجري الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إليكترونياً، ويتم ذلك من خلال إتباع بعض الخطوات اللازمة لاستكمال عملية معرفة مخالفات نيابة المرور بنجاح. كما تكون هذه الخطوات عبر موقع النيابة العامة المصرية، وهي أحد أفضل الاختيارات لإجراء ذلك، بالإضافة إلى تطبيق وزارة الداخلية. وجدير بالذكر أنه تتم عملية الاستعلام على مخالفات المرور، بصورة مجانية، حيث يتطلب فقط دفع غرامات المخالفات المرورية المسجلة، في حال تسجيل آي مخالفة.

خدمات نيابة مرور مصر

أطلقت النيابة العامة المصرية مؤخراً موقعها الإلكتروني المميز، والذي يقدم العديد من خدماته المرورية للمواطنين عبر شبكة الإنترنت. وعليه فبات من السهل إجراء العديد من الخدمات المرورية من خلاله، وهي؛

الاستعلام عن مخالفات المرور.

تقديم تظلمات على مخالفات المرور المسجلة.

متابعة الطلبات، وارسال الشكاوي والاستفسارات.

خدمة التصالح الفوري.

الدفع من خلال الموقع.

وجدير بالذكر انه يتطلب لاستكمال بعض تلك الخدمات عبر الموقع، توافر بعض الشروط الخاصة بها. على سبيل المثال؛ لا يتم تقديم التظلمات على كافة أنواع المخالفات، وكذلك التصالح، وعليه يجب معرفة شروط الخدمة قبل اجراءها، والتي يمكنك معرفتها بإستمرار من خلال “مصر فايف”، والتي يهتم بتقديم وتحديث مختلف الخدمات المرورية لقراءة على مدار الساعة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

موقع استعلام مخالفات المرور كما أشرنا سابقاً، هو موقع النيابة العامة المصرية. وعليه لابد قبل بدأ عملية الاستعلام توفير بعض البيانات اللازمة لذلك، والتي من أهمها رقم لوحة تراخيص السيارة المستعلم عنها، وبيانات مالك السيارة، مثل الرقم القومي، وبيانات البطاقة الأتمانية، في حال الدفع من خلال الموقع، وعليه يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال الاتي؛

ضغط على رابط موقع نيابة المرور.

تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني والرقم السري، ويتطلب انشاء حساب في حال عدم توافرة.

إختيار خدمات الاستعلامات.

كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام عن المخالفات المرورية.

نقر خيار “استعلام”، لتعرض لك كافة تفاصيل الغرامات المالية المسجلة.

تطبيق وزارة الداخلية لاستعلام المخالفات المرورية

أطلقت كذلك وزارة الداخلية المصرية، تطبيقها الإليكتروني المميز، والذي يقدم العديد من الخدمات الحكومية. والتي يعد من أهمها كذلك، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات، والتي منها؛

خدمات الأدلة الجنائية.

تصاريح العمل.

المطلوبين امنياً.

بيانات المفقودين.

الشكاوي.

المرور.

الاحوال المدنية.

وعليه يمكنك تحميل تطبيق وزارة الداخلية للايفون، وتسجيل الدخول، ثم إختيار خدمات المرور، وكتابة بيانات السيارة المستعلم عنها ومالكها، ثم استعلام. كما يمكنك تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، واتباع نفس الخطوات المشار إليها.