انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث تردد قناة الاهلي على النايل سات ومتابعة آخر أخبار الاحمر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الاهلي الجديد، وهو تردد قناة من أقوي القنوات الرياضية الفضائية التي يشاهدها ملايين الجماهير من عشاق ومحبي النادي الاهلي المصري، حيث يعد فريق الأهلي علامة رياضية قوية في كرة القدم الافريقية. ويتميز بحصد البطولات بصورة مستمرة، كما يلقبه الملايين حول العالم بنادي القرن، لذلك بعد اعلان ادارة النادي الأهلي عن إنشاء قناة خاصة بها على الاقمار الصناعية، مخصصة بنقل كل ما يتعلق بالنادي الأهلي المصري، ليس كورة القدم فقط، بل وكافة أنواع الرياضات الأخرى، وعليه يهتم جميع عشاق الرياضة في مصر وافريقيا، بالوصول إلى التردد الجديد لقناة النادي الاهلي.

عن قناة نادي القرن المصري

يسعي دائما الأهلي يسعى إلى التجديد والتطوير، وذلك للوصول إلى العالمية والتألق دائماً، وعليه فقد بدأت البث المباشر للقناة عام 2018ميلادي، وكانت الأولي من نوعها في الوطن العربي، لتقوم بعرض اقوي البرامج الرياضية المتنوعة والمميزة، والخاصة بكافة انواع الرياضيات.

كما تتميز ايضاً القناة بقوة جرئتها، ومناقشاتها الرياضية الشيقة و الممتعة، وهذا استضافتها لكبار رجال الرياضة وكرة القدم في افريقيا، الأمر الذي يجعلها الأولى في عالم الرياضة، وذلك ما دفعها إلى تغيير تردد قناة الاهلي، لتنقل إلي جمهورها بدقة عالية، ويساهم في استطاعة معرفة عشاق النادي الاحمر، معرفة أحدث أخبار النادي الجديدة ومعلومات عن اللاعبين والإدارة.

تردد قناة الاهلي الجديد 2021

تتعرض كافة القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية وأهمهم النايل سات إلى تحديثات وتغييرات كبيرة، والتي تؤدي إلى قفل وتحديث الترددات خاصتهم، حيث كانت من ضمن تلك القنوات تردد قناة الاهلي، وعليه فيهتم العديد بأن تكون القناة في كل بيت عربي، لهذا نعرض لكم التردد الجديد لقناة الاهلي، وهو: