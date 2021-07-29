صور - محافظ الغربية : حياة كريمة ستحدث تغييرا جوهريا وطفرة مجتمعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى هى مشروع القرن الـ 21 فى مصر، والذى سيحدث تغيير جوهرى وطفرة حقيقية فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.





وعقد المحافظ اجتماعًا لمديرى مديريات الخدمات بحضور اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، والذى أكد على حرص جميع أجهزة الدولة على متابعة تنفيذ جميع المشروعات الجارية، وعقب الاجتماع قام المحافظ ورئيس هيئة الرقابة بجولة بتفقد عدد من المشروعات بمرافقة لجان متخصصة من مديريات "الإسكان والتضامن الاجتماعى والصحة والتموين".

وتفقد رحمى أعمال الإحلال الجزئى بمدرسة شرشابة الثانوية، والتى يتم تطويرها بتكلفة 7 مليون جنيه لإضافة 21 فصلًا جديدًا تساهم فى تخفيض الكثافة الطلابية بالقرية والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ثلاث مجمعات للخدمات الحكومية بقرى شرشابة، سنباط شبراملس، حيث يتكون المبنى من 3 أدوار "دور أرضى وعدد 2 دور علوى" على مساحة 600 م 2 لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهى "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى، التضامن الاجتماعى.

وزار المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة" سكن كريم" لعدد منزلين شرشابة، و2 منزل فى سنباط، و2 منزل بقرية حانوت، حيث تم تقديم مساعدات عينية، علاج على نفقة الدولة، كما قام المحافظ بالتواصل مع رئيس جامعة الزقازيق لإعفاء أحد الطلاب من المصاريف الدراسية وعودته للدراسة، كما تم التوجيه ببحث جميع الحالات من قبل مديرية التضامن لمعرفة مدى استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة أو أى مساعدات أخرى.

وتفقد محطة صرف شبرا ملس، مدرسة شبرا ملس النموذجية حيث بلغت أعمال التنفيذ بمحطة الصرف 85% مدنى كما تم نهو شبكة الانحدار بالكامل، وكذلك تفقد وحدة طب الأسرة بقرية سنباط والتى سيتم تجديدها ضمن خطة المبادرة لتطوير 9 وحدات صحية.

كما اطمأن المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على القافلتين الطبيتين بقريتى حانوت ونهطاى والتى نظمتهمها جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية لخدمة أهالى القريتين فى تخصصات " الرمد، الباطنة، العظام، النساء والتوليد، الجراحة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الجلدية بجانب عيادات تنظيم الأسرة والقوافل التوعوية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة.