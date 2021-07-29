رئيس محلية النواب يتفقد مشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة المنصورة، بمساكن الجلاء، ضمن فعاليات الزيارة الميدانية للجنة بمحافظة الدقهلية.





ورافق الوفد البرلمانى، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المشروع يتضمن إقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين مع الحفاظ على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية، والعمل على زيادتها، والمشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136.000 متر مربع، وسيخدم أهالى محافظة الدقهلية، ويقدم لهم خدمات متميزة ويمثل طفرة عمرانية حضارية، وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

يضم المشروع مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة، وستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، ويحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة فى منطقة تنفيذه والمناطق المحيطة بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

كما تفقد الوفد البرلمانى المنطقة واستمع إلى الأهالى، حيث وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة القيام برصف الشوارع والطرق بوضع بلاط انترلوك، بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحى.

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصنع تدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة، وهو أكبر مصنع لمعالجة المخلفات البلدية فى شمال إفريقيا، ويخدم 7 مراكز، بتكلفة 233 مليون، بخلاف 85 مليون جنيه للمتولد من تراكمات المخلفات، وطاقة المصنع 1.200 طن، وكان فى السابق مقلب عشوائى.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المصنع يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ساعة باجمالى 1.200 طن يوميا، وإن المصنع يقام على مساحة 18 فدان بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالى تراكمات تقترب من مليون طن تم نقلهم والتخلص الآمن منهم بالموقع المخصص لذلك، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب نحو 317 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن المصنع يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

وشهد الوفد البرلمانى، تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومبنى التحكم والقيادة، والموتيل، ودار المناسبات الرئيسية للمحافظة.

ويرأس المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكى عباس، عمرو رشدى الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.