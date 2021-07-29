البابا تواضروس يجتمع بأعضاء هيئة الأوقاف القبطية

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الخميس، اجتماعًا فى المقر البابوى بالقاهرة، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.



جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الخميس، اجتماعًا فى المقر البابوى بالقاهرة، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية. وناقش البابا تواضروس الثانى خلال الاجتماع سبل ضبط إدارة الأوقاف التابعة للهيئة وكيفية استرداد بعض الأوقاف.

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