/642888/منتخب-الصالات-يخسر-أمام-تايلاند-2-3-في-الدور-قبل-النهائي

خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات أمام منتخب تايلاند 2-3 في الدور قبل النهائي لبطولة تايلاند الدولية التي يستعد من خلالها الفريق للمشاركة في كأس العالم بلتوانيا العام الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي غداً منتخب الصالات مع أوزبكستان على المركز الثالث بعد خسارتها أمام إيران 5-7 في الدور قبل النهائي.

وتأهل المنتخب الوطنى لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائى لبطولة تايلاند الدولية بعد تعادله مع منتخب إيران اليوم 2-2 فى إطار الاستعداد لكأس العالم، فى شهر سبتمبر المقبل المقرر إقامته فى ليتوانيا.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام منتخب ليتوانيا أمى بنتيجة 4 / 2 في بطولة تايلاند الدولية فى إطار الاستعداد لكأس العالم، وفاز على طاجيكستان 1-0 فى أولى مبارياته ببطولة تايلاند، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى عيد.

خسر منتخب مصر للصالات أمام منتخب ليتوانيا أمى بنتيجة 4 / 2 في بطولة تايلاند الدولية فى إطار الاستعداد لكأس العالم، وفاز على طاجيكستان 1-0 فى أولى مبارياته ببطولة تايلاند، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى عيد.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يستعد تحت قيادة مديره الفني جهاد عرفة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها العام الحالي بليتوانيا، وكانت بعثة المنتخب الوطني برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد توجهت إلى تايلاند يوم الأربعاء الماضي وتستمر البطولة حتى 30 يوليو الحالي.

منتخب مصر الأولمبي

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأسترالي في المباراة الثالثة للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب مياجي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف، وخسر في المباراة الثانية من الأرجنتين بهدف دون رد، وتراجع إلى قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى وخسر من المنتخب الإسباني في المباراة الثانية، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن التانجو.