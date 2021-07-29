/642887/عملاء-أورنج-Orange-يستغيثون-بيسرقوا-الرصيد

اشتكى أحد عملاء شركة أورنج Orange من سوء الخدمة هذه الأيام حيث أنهم يعانون من سرقة رصيد اورنج وسوء معاملة خدمة العملاء.

دوت الخليج سوء خدمة أورنج وكتب محمد نصر أحد عملاء شركة Orange عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أسوء خدمه وأسوء معامله وبيسرقوا الرصيد". مواعيد عمل أورنج ومواعيد العمل بمعظم فروعنا من السبت للاربعاء من 9:00 صباحا لـ 10:30 مساءا و الخميس من 9:00 صباحا حتى 11:30 مساءا و الجمعة من 1:30 مساءا لـ 11:30 مساءا وممكن تبعتلنا الفرع الأقرب لك للتأكيد ومن خلال الكود #185# نقدر نعرف عناوين الفروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاء أورنج Orange يستغيثون: "بيسرقوا الرصيد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.