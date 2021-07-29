/642886/خطأ-فني-في-البداية-يحرم-البحريني-عبدالله-عيسى-من-ميدالية-برونزية

ضرب سوء التوفيق السباح البحريني عبد الله عيسى في تحطيم رقمه الشخصي في التصفية الأولى لسباق 100 متر فراشة الذي أقيم اليوم الخميس ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعدما ارتكب خطأ فنيا في انطلاقته، مما تسبب في إلغاء نتيجته.

ويستعرض دوت الخليج سبب خروج عبدالله عيسى وإلغاء نتيجته في منافسات السباحة.

وكان عبد الله عيسى وفقا للنتائج الأولية قد حقق المركز الثالث بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره 58:83 دقيقة.

وجاء السباح السعودي يوسف بوعريش في المركز الثاني بزمن 56:29 ثانية، بينما حقق المركز الأول السباح الأنجولي كوردو سلفادور بزمن 55:96 ثانية.

وعقب نهاية السباق قال عيسى إنه لم يوفق لكن النتيجة ليست نهاية المطاف لأنه ما زال في مقتبل العمر وأمامه الكثير من الفرص للتعويض.

وأضاف: "عمري 18 عاما ولم أتدرب بالصورة الكافية بسبب جائحة كورونا. أتمنى تشريف الوطن في الاستحقاقات القادمة".

تصريحات عبدالله عيسى

وأكد عيسى أنه قدم كل ما لديه في السباق وأنه يعتز بهذه المشاركة الأولمبية وهو في هذا السن، بعدما ترشح من قبل الاتحادين الدولي والبحريني للسباحة، متمنيا أن يحالفه التوفيق في السباقات المقبله.

وتخوض السباحة البحرينية نور يوسف طه منافسات سباق 50 متر سباحة حرة غدا الجمعة.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.